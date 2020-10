2 novembre, gli orari dei cimiteri comunali e le modifiche al traffico a Pisa

In occasione della giornata del ricordo dei defunti, il prossimo lunedì 2 novembre, alle ore 10.30 nella chiesa di Santa Caterina in piazza Santa Caterina, si svolgerà la celebrazione della Santa Messa mentre alla cappella dei caduti civili e Militari, la deposizione di una corona di alloro e l’accensione della lampada votiva.

Intanto, i cimiteri comunali saranno aperti in orario continuato dalle ore 8.00 alle ore 17.30 fino al prossimo 4 novembre.

Per garantire migliore afflusso delle persone è stata emessa un’ordinanza di modifica al traffico per i giorni 31 ottobre ,1 e 2 novembre. Dalle ore 08.30 alle or e18.00 saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta: via Pietrasantina, senso unico di marcia da sud a nord nel tratto dall’uscita del parcheggio scambiatore al Ponte sul fiume morto; divieto di transito veicolare nel tratto antistante all’ingresso del cimitero Suburbano. In largo Vittime del Dovere inversione del senso unico di marcia, nuova direzione sud-nord e istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta h24. In via Deodato Orlandi, divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati. Divieto di sosta e rimozione sul lato est nel viale che dalla via di Parigi porta al Cimitero. Sarà chiusa al traffico veicolare la strada che porta al forno crematorio del cimitero Suburbano.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa