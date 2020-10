Cimiteri a Certaldo: gli orari e le disposizioni

Il Comune di Certaldo informa che i cimiteri comunali sono aperti con orario continuato 9.00 – 17.00 e che saranno aperti con il suddetto orario anche lunedì 2 novembre 2020.

Si raccomanda tutte le persone che si recheranno all’interno delle strutture di rispettare le norme igienico sanitarie ed il distanziamento per garantire la sicurezza di tutti.

Si informa inoltre che in accordo con la Propositura di San Tommaso Apostolo, la Santa Messa che veniva solitamente celebrata il 2 novembre alle ore 10.00 al cimitero comunale in via Beata Giulia, quest’anno, per rispettare i protocolli di sicurezza e rischiare di creare assembramenti, verrà celebrata in piazza Boccaccio (davanti la chiesa) al solito orario; in caso di pioggia la celebrazione si svolgerà all’interno.

Il servizio di trasporto locale urbano da e verso il cimitero comunale di via Beata Giulia sarà attivo anche nei giorni di venerdì 30 ottobre, domenica 1 e lunedì 2 novembre con lo stesso orario del sabato (stessi orari che sono esposti alle fermate).

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa