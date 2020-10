Cimiteri aperti e commemorazioni consentite a Cerreto Guidi per Ognissanti

Nel Comune di Cerreto Guidi i cimiteri, in occasione delle Festività di Ognissanti, resteranno aperti per consentire il regolare svolgimento delle celebrazioni religiose. Tuttavia il Sindaco Simona Rossetti ha coinvolto i parroci del territorio per coordinare al meglio il programma condividendo la necessità di far rispettare a tutti le normative anti Covid.

In particolare viene raccomandato, all’ingresso dei cimiteri, di igienizzarsi le mani, di indossare correttamente la mascherina, di mantenere il distanziamento di almeno un metro tra le persone.

Al fine di meglio coordinare l’accesso nei cimiteri sono state coinvolte le associazioni di volontariato del territorio.

In particolare la Pubblica Assistenza garantirà il servizio di Domenica 1 novembre per i cimiteri di Stabbia, Lazzeretto, Bassa, Gavena e Pieve a Ripoli, mentre la Misericordia svolgerà il servizio, sempre Domenica 1 novembre, nei cimiteri di San Zio, Poggio Tempesti e Cerreto Guidi.

“Il nostro obiettivo- dichiara il Sindaco Simona Rossetti- è quello di consentire, pur nell’attuale emergenza sanitaria, la partecipazione alle celebrazioni e alle benedizioni nei cimiteri. Ci siamo però impegnati insieme ai parroci che ringrazio molto per la collaborazione, affinché ciò avvenga prestando tutte le attenzioni del caso con Messe nei cimiteri dove è possibile applicare i protocolli che vengono già usati per le celebrazioni in Chiesa. Ringrazio la Misericordia e la Pubblica Assistenza per il prezioso supporto. Raccomando a tutti di far visita ai propri cari rispettando le regole di distanziamento”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa