Coronavirus, un numero per le persone in isolamento domiciliare a Certaldo

Le persone che si trovano in isolamento domiciliare e che hanno difficoltà a fare la spesa di farmaci e beni essenziali, o che desiderano contattare l’amministrazione comunale per necessità urgenti cui non riescono al momento a provvedere, possono farlo tramite:

Telefono e whatsapp: 329 3813043

E-mail segreteriasindaco@comune.certaldo.fi.it

orari: da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00

martedì e giovedì anche ore 15.00 – 18.00

Iniziativa in collaborazione con le associazioni di volontariato.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa