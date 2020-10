Installazione luminose arrivano sul 'Piazzone' a Pontedera

Lunedì prossimo 2 novembre 2020, a partire dalle 6.00 e fino al completamento dei lavori si terrà, in Piazza Martiri della libertà, il montaggio di alcune installazioni luminose.

Per svolgere in sicurezza i lavori è stata decisa la soppressione, nella parte centrale della Piazza, degli stalli di sosta a pagamento e l'interdizione al transito pedonale per l'occupazione di una porzione di sedime stradale, al fine di consentire il montaggio di alcune installazioni luminose.

I disagi per la cittadinanza saranno limitati al tempo strettamente necessario alle operazioni.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa