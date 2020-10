La Provincia assume: aperto il bando di concorso per laureati per un posto nel settore della pianificazione e urbanistica

E’ aperto il bando di concorso, per titoli ed esami, indetto dalla Provincia di Livorno per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 1 posto categoria D profilo tecnico, destinato al Servizio Sviluppo strategico Pianificazione e TPL.

I titoli di studio ammessi sono: laurea vecchio ordinamento (previgente al DM 509/99) in Architettura, in Ingegneria edile-architettura, in Pianificazione territoriale e urbanistica, o in Pianificazione territoriale e urbanistica e ambientale ed in classi di laurea di cui al DM 509/99 e DM 270/04 equiparate.

Inoltre, sono richiesti i seguenti requisiti: abilitazione all'esercizio della professione di architetto/pianificatore; iscrizione all’albo degli architetti/pianificatori – Sezione A; possesso della patente di tipo b.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 27 novembre 2020.

Il bando integrale, con il fac-simile di domanda, è pubblicato sul sito Internet www.provincia.livorno.it , al link Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.

Fonte: Provincia di Livorno - Ufficio Stampa