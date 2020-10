Lavoratori spettacolo e rider, Mazzeo: "Valutiamo azioni di sostegno"

Destinare una parte dell’avanzo di bilancio del Consiglio regionale a sostegno dei lavoratori dello spettacolo, colpiti dai provvedimenti dell’ultimo Dpcm del governo che per fronteggiare l’emergenza Covid-19 ha disposto la chiusura dei teatri, e promuovere una legge consiliare per la tutela professionale dei rider. Sono gli impegni presi dal presidente dell’Assemblea toscana, Antonio Mazzeo, incontrando questa mattina a Firenze i lavoratori dello spettacolo, che in piazza Santissima Annunziata hanno tenuto una manifestazione di protesta contro le misure del Dpcm del governo, e i rider, che invece hanno manifestato in piazza Santa Croce per chiedere più diritti, ora che, più che mai, rappresentano un anello fondamentale della consegna del cibo a domicilio.

Ai lavoratori dello spettacolo Mazzeo ha detto che "l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale valuterà la possibilità di utilizzare parte dell'avanzo di bilancio a sostegno della vostra categoria, così duramente colpita dalle disposizioni sanitarie resesi necessarie a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria".

“La politica ha il dovere di porsi al fianco delle persone e specialmente di categorie di lavoratori come voi rider – ha invece affermato il presidente Mazzeo durante l’incontro in Santa Croce. E ha aggiunto: - Sarà un mio impegno preciso promuovere una legge di iniziativa consiliare per affermare il diritto a una tutela professionale adeguata per la vostra categoria di lavoratori. Il nostro obiettivo, oggi più che mai, deve essere quello di dare diritti a chi non ne ha e un salario che sia dignitoso e rispettoso del lavoro di ciascuno".

