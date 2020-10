Luminarie natalizie: oltre 30milaeuro dal Comune di Figline per coprirne i costi

Coprire interamente i costi delle luminarie natalizie: è la decisione dell’Amministrazione comunale di Figline e Incisa Valdarno, confermata ieri durante un incontro con le Pro loco “Marsilio Ficino” e “Aldo Caselli” e i Centri Commerciali Naturali “Il Granaio” e “Le Botteghe del Petrarca” per andare incontro alle esigenze delle attività commerciali in questo momento di emergenza sanitaria ed economica.

Per le festività natalizie 2020, quindi, il Comune investirà oltre 30mila euro, senza chiedere (come, invece, avviene storicamente) la compartecipazione economica dei CCN per gli allestimenti, i decori e le luci a tema natalizio.

Inoltre, nei limiti delle possibilità e delle restrizioni imposte dalle norme anticontagio, si lavora a novità e sorprese che puntano a rendere più bella e accogliente piazza Ficino e, in generale, i centri di Figline e Incisa, oltre che a promuovere il commercio locale.

Fonte: Ufficio Stampa