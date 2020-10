Marijuana, hashish e md in casa: arrestato 20enne

Un 20enne del Livornese è stato arrestato per detenzione e spaccio di droga a Quercianella (Livorno). Si trovava in via dei Macchiaioli assieme ad altri giovani, quando è stato notato dai carabinieri. IL 20enne ha cercato di fuggire ma è stato bloccato e perquisito: aveva con sé cinque grammi di marijuana. La perquisizione si è estesa alla casa del ragazzo e sono stati trovati 140 grammi di marijuana, 87 grammi di hashish, 0,35 grammi di md, due bilancini di precisione e 1.985 euro, provento di spaccio. Il 20enne è stato condotto e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida.