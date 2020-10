Mazzeo a Palazzo Vecchio, primo incontro con il sindaco di Firenze

Il primo incontro del nuovo presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, è stato con il sindaco di Firenze, Dario Nardella. Il presidente dell'Assemblea toscana è stato a Palazzo Vecchio, questo pomeriggio, per un colloquio con il primo cittadino di Firenze. Sul tavolo, i tanti temi aperti in questo difficile periodo. Mazzeo e Nardella hanno espresso la volontà di rafforzare ulteriormente i rapporti tra Consiglio regionale e Comuni.

Il presidente conferma l'obiettivo di incontrare tutti i sindaci: dopo Firenze proseguirà con gli altri capoluoghi e successivamente con i primi cittadini dei tanti municipi della Toscana. "Il mio obiettivo è che il Consiglio regionale diventi, in questi anni, sempre più una casa dei toscani - dice Mazzeo - dove ogni consiglio, critica o suggerimento proveniente dal territorio sarà il benvenuto. Per questo vorrei poter incontrare, Covid permettendo, tutti i 273 sindaci della regione e capire da loro i problemi e la bellezza che c'è in ogni angolo della Toscana".

Fonte: Toscana Consiglio Regionale