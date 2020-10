Musei a Certaldo: orario lungo anche domenica 1 novembre, dal 2 orario invernale

Slitta di un giorno l'entrata in vigore dell'orario invernale dei musei che era in programma per il 1 novembre. Anche domenica 1 quindi, Palazzo Pretorio e la Casa di Boccaccio potranno essere visitati, in sicurezza, con orario 10 - 13 e 14,30 - 19. Da lunedì 2 novembre entrerà invece in vigore l'orario invernale, ovvero - 10-13 e 14.30-16.30 nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì; 10-13 e 14.30-17.30 Sabato e Domenica; chiuso il martedì.

Rinviata, per evitare assembramenti, la visita guidata di sabato 31 ottobre (già avvisate individualmente tutte le persone che avevano prenotato) per la mostra ‘Stoner. Landing Pages’. Inaugurata nell’ambito della seconda edizione di ‘Ci sono sempre parole. [non] festival delle narrazioni popolari (e impopolari)’. La mostra che interpreta i personaggi del romanzo Stoner di John Williams è comunque regolarmente visitabile al piano terra di Palazzo Pretorio. In mostra opere di otto artisti contemporanei: Emiliano Bagnato, Mauro Fiorese, Stefano Lanzardo, Roberta Montaruli, Eleonora Roaro, Jacopo Simoncini, Giuliano Tomaino, Zino. Al primo piano del Palazzo prosegue invece la mostra "Throught the Decameron" opere d'arte ispirate alle novelle del Decameron di Giovanni Boccaccio.

Info musei@comune.certaldo.fi.it tel 0571 656721

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa