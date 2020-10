Pescatori rapiti in Libia, mozione Lega approvata dal Consiglio Comunale

“Ieri sera abbiamo portato in Consiglio una mozione di solidarietà inerente ai 18 pescatori di Mazara del Vallo rapiti dalle milizie Libiche mentre stavano solamente svolgendo il proprio lavoro. Un fatto vergognoso, inasprito dalla richiesta da parte dei rapitori di liberare due loro connazionali condannati all’ergastolo in Italia per omicidio e traffico di esseri umani.

Il Consiglio Comunale ha approvato la mozione grazie ai voti favorevoli di tutti i gruppi consiliari, con la sola astensione del Movimento 5 Stelle e l’assenza dall’aula di Fratelli d’Italia. Siamo soddisfatti per l’approvazione di questo nostro atto, che permetterà al Comune di Empoli di unirsi all’appello verso il Ministero degli Esteri, insieme a moltissimi altri Consigli Comunali e Regionali, affinché i pescatori rapiti possano tornare sani e salvi nel nostro Paese. Un peccato non aver raggiunto l’unanimità, dal momento che speravamo fosse una questione sentita da tutti, visto e considerato che molti partiti presenti nel nostro Consiglio Comunale hanno contribuito alla causa anche tramite i rispettivi Rappresentanti in Parlamento.” dichiarano i Consiglieri del Gruppo Lega Salvini - Empoli Andrea Picchielli, Vittorio Battini e Gabriele Chiavacci.”

Fonte: Lega Empolese Valdelsa