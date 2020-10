Uffizi in saldo, tre mesi a biglietti dimezzati. Sconto ulteriore per i 'mattinieri'

In arrivo le tariffe di bassa stagione alle Gallerie degli Uffizi di Firenze: dal 1 novembre fino al 28 febbraio si entrerà infatti a costo ridotto. Per gli Uffizi si pagheranno 12 euro anziché 20, per Palazzo Pitti 10 euro anziché 16. A Palazzo Pitti inoltre è già attiva una ulteriore agevolazione: chi entra prima delle 9,25 paga la metà del prezzo (dal 1 novembre, dunque bassa stagione, 5 euro). Nel biglietto è inclusa la possibilità di accedere gratis per i successivi cinque giorni anche al Museo Archeologico e al Museo dell’Opificio delle Pietre Dure, secondo gli accordi validi già da qualche anno.

Sempre disponibili i PassePartout annuali ad accesso completo negli spazi di visita di tutto il complesso (Uffizi, Palazzo Pitti, giardino di Boboli) al Museo Archeologico e al Museo dell’Opificio delle Pietre Dure. Oltre alla carta individuale, che per 70 euro garantisce ingresso illimitato e prioritario per 365 giorni, c'è il passepartout “Family”, che permette a due adulti, insieme ad un numero illimitato di bambini, di entrare in tutti questi musei al costo di 100 euro anziché 140 come avverrebbe nel caso dell'acquisto di due card singole, e il Passepartout 5 Days, che con durata di cinque giorni consente una visita a ciascuno dei musei delle Gallerie degli Uffizi (Uffizi, Palazzo Pitti, Giardino di Boboli): anche con questo biglietto sarà possibile entrare al Museo Archeologico Nazionale e al Museo dell’Opificio delle Pietre Dure nell’arco dei 5 giorni successivi al primo utilizzo. Il prezzo della carta Passepartout 5 Days: la prenotazione per la visita agli Uffizi è inclusa nel prezzo, 38 euro da marzo a ottobre, 18 euro da novembre a febbraio.

"In questo momento così particolare ci sono, comprensibilmente e giustamente, poche persone in giro, e questo vale anche per i musei. Dunque è il momento migliore per visitare Uffizi e Palazzo Pitti in totale quiete e relax, godendo appieno di una esperienza contemplativa e di immersione totale nell’arte - spiega il direttore delle Gallerie Eike Schmidt – e da novembre tutto questo sarà possibile farlo praticamente a metà prezzo. È un’occasione da non perdere".

NUOVI ORARI DI ACCESSO ALLE GALLERIE DEGLI UFFIZI

UFFIZI e PALAZZO PITTI: dal martedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13.30; sabato e domenica dalle 8,30 alle 18,30.

GIARDINO DI BOBOLI: dalle 8,45 alle 16,30.

Inoltre, a partire dal 1 novembre il Giardino della Botanica Superiore sarà aperto in via continuativa anche il sabato e la domenica con orario 9-16.

Ultimo ingresso per tutti gli spazi un'ora prima della chiusura.

Restano invariati i giorni di chiusura: tutti i lunedi Uffizi e Palazzo Pitti, il primo e l’ultimo lunedi del mese Boboli.

Fonte: Gallerie degli Uffizi