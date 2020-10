Appartamento in fiamme a Firenze, chihuahua e tartarughe salvati dalla polizia

La notte scorsa in zona Rifredi a Firenze sei chihuahua e quattro tartarughe sono stati salvati in un appartamento in fiamme. I poliziotti sono entrati sfondando la porta d'ingresso dell'abitazione dopo aver visto il fumo uscire dalle finestre, portando in salvo tutti e 10 gli animali presenti.

Secondo le ricostruzioni, nell'appartamento si era sviluppato un incendio che sarebbe stato provocato da un fornello elettrico dimenticato acceso dai proprietari, prima di uscire. Sul posto sono intervenuti, oltre agli agenti, anche i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme prima che si propagassero anche nelle altre abitazioni.