A causa di una manovra sbagliata, ieri sera intorno alle ore 19, il cartello segnalatore delle strisce pedonali con luce di via Rozzalupi a Empoli è stato abbattuto. L'auto, guidata da una settantenne, avrebbe preso in pieno il cartello facendolo cadere a terra. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari, ma la donna non ha riportato ferite. Da quanto appreso non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.