Covid, Stella e Giannelli (FI): "Quale futuro per l'Ospedale Serristori? Chiediamo certezze e sicurezza per i cittadini"

"La notizia riportata sul quotidiano La Nazione, che evidenzia la trasformazione dell’Ospedale Serristori da Ospedale No Covid a Ospedale Covid, con ripercussioni pratiche assai significative sulla vita dei cittadini di tutto il Valdarno, desta profonda preoccupazione e richiede immediati chiarimenti. Trasformazione che, in modo improvviso ed improvvido, porterrebbe alla chiusura del pronto soccorso, oltre alla conseguenza che i pazienti non positivi attualmente ricoverati che non possono essere dimessi verrebbero trasferiti in altre strutture fiorentine o case di cura convenzionate. Una situazione incandescente, che necessita di un chiarimento immediato da parte di tutti i soggetti interessati". Lo dichiarano Marco Stella, Capogruppo di Forza Italia al Consiglio Regionale della Toscana, e Giampaolo Giannelli, Vice Coordinatore Provinciale Forza Italia Firenze.

"Negli ultimi mesi, purtroppo - continuano Stella e Giannelli - ci siamo occupati spesso di problemi interni al Serristori; servizi dimezzati o chiusi, assistenza ridotta, problemi al pronto soccorso e a una serie di prestazioni specialistiche rilevanti; tutte situazioni che portavano a temere la volontà di un declassamento della struttura.

Adesso la situazione presenta un ulteriore risvolto, sicuramente negativo e quantomeno complesso. Perché la trasformazione, eventuale, del Serristori, da Ospedale no covid ad Ospedale Covid, doveva essere frutto di un percorso condiviso e partecipato, soprattutto ponderato in tutti gli aspetti, senza fughe in avanti ed improvvisazioni".

"Per questo motivo, oltre a chiedere con forza che l'Azienda Usl Toscana Centro prenda posizione pubblicamente, spiegando le motivazioni di questa scelta, fatta peraltro senza alcun confronto, appoggiamo senza indugio la richiesta, (avanzata tra gli altri dai nostri esponenti locali Alberto Fantoni e Roberto Renzi) rivolta all'Amministrazione di Figline Incisa, di convocare immediatamente un Consiglio Comunale straordinario - aggiungono Stella e Giannelli -. Questo al fine di condividere tra gruppi consiliari alcune soluzioni pratiche ed immediate ai problemi, assai rilevanti, che i cittadini si vedranno costretti ad affrontare a breve (Pronto soccorso, Cup etc.). Auspichiamo che la richiesta venga immediatamente accolta, quantomeno per riportare, in un corretto alveo istituzionale, la discussione, vista la delicatezza di una situazione potenzialmente idonea a rendere ancora più complesso un periodo già di per sé complicato".