Esplosione in una casa a Impruneta, 4 persone soccorse

Un'esplosione ha provocato un incendio in un'abitazione in via Quintole per le Rose, nel comune di Impruneta. Sono quattro le persone rimaste coinvolte con ustioni lievi, due adulti e due minori, che sono state prese in carico dai sanitari del 118. L'incendio sarebbe stato causato dal malfunzionamento di un impianto termico e sembrerebbe che si tratti di una caldaia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Firenze, per l'estinzione dell'incendio e la successiva messa in sicurezza della casa, autonoma e posizionata in una zona collinare isolata. Presenti sul luogo anche i carabinieri per gli accertamenti.