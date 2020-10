Arte e cibo a casa tua: Facto al Molino lancia le Factocard

Un omaggio dedicato all'arte e agli artisti incluso nel box da asporto e a domicilio del bistrò Facto Al molino, questa l'idea di rilancio e riapertura dopo le ultime disposizioni del decreto del 24 ottobre.

Le FactoCard sono infatti tessere da collezione, ciascuna raffigura un'opera realizzata da un artista del Network FACTO, ogni mese un artista diverso. Ed è come organizzare ogni mese una

mostra personale diversa, un modo perché l'arte possa raggiungere tutti anche attraverso il cibo, un modo insomma, per far continuare il progetto di FACTO: promuovere l'arte e la creatività diffusa nel territorio, tenendosi legato alla comunità.

Ma come funziona?

Nel box che contiene l'ordinazione ci sarà, assieme al cibo, una FACTO Card, quattro nuove opere ogni mese di uno stesso artista. E quando la collezione sarà completata sarà possibile

ricevere un box omaggio.

La presidente Silvia Greco descrive così l'iniziativa: Ci siamo interrogati a lungo su come continuare a fare cultura in un momento in cui la socialità, essenziale nei luoghi come FACTO, che nascono proprio per animare luoghi, strade, quartieri, è essa stessa un pericolo. Ci siamo chiesti quale é oggi il senso di ciò che facciamo e come poter continuare a farlo. Ed ancora una volta, dato che per noi l'arte è al centro di tutto (della città, della quotidianità), non abbiamo abbandonato le nostre vere radici e il cibo si trasforma in un nuovo canale per essere davvero "diffusi". Come poter arrivare nelle case delle persone se le persone non possono venire da noi? Con l'unico servizio essenziale che ci fa sentire ancora la normalità in questo particolare

periodo storico. E così possiamo dare anche alla convivialità un valore del tutto diverso. FACTO si reinventa con un concept nuovo "A tavola con l'ARTE", così insieme ai piatti del nostro ristorante è tutta la galassia FACTO che arriva a casa. Perché l'arte è tutta contemporanea e dove di esprime di più questa contemporaneità se non a casa, nel cuore della quotidianità?

Enrico Pro

Partiremo con 4 opere d'arte al mese di un artista di Facto, o con cui abbiamo collaborato, ma in futuro cercheremo anche racconti di comunità, artigiani che rappresentano l'eccellenza del territorio, opere magnifiche conservate negli scrigno prezioso del museo della Ceramica... In fondo Facto è proprio questo, un racconto in eterno divenire della realtà che ci circonda. Per questo inauguriamo anche una ricerca sul territorio, aperti a proposte e segnalazioni per creare nuove "collezioni a domicilio".

Un racconto che non vorremmo si esaurisca nell'emergenza, ma che continui come un vero e proprio marchio di fabbrica.

La prima artista che sarà possibile trovare all'interno dei box sarà Sara Bandini, una delle fondatrici di FACTO, con la sua serie Ognuni - Pandemiche Sfumature. Il giusto segnale per ripartire con più energia di prima.

Facto è un progetto di arte e creatività diffuse, che ha coinvolge il centro storico di Montelupo Fiorentino in un innovativo progetto di rigenerazione urbana da aprile 2018.

Dal 2019 Facto Al Molino è il bistrò di Facto, un servizio di ristorazione che unisce l'esperienza di Facto a un menu informale, a base di sfiziosi e originali panini, schiacchiate, crostoni e portate componibili su misura.

All'indomani del DCPM del 24 ottobre abbiamo deciso di non fermarci, ma anzi di rilanciare con una nuova serie di servizi. Abbiamo pensato che fossero due i nostri punti di forza, per i quali tentare una nuova avventura assieme ai nostri clienti affezionati e in cerca di nuovi. Uno è il cibo: i panini e le schiacciate sono preparati da noi ogni giorno, come le salse e le pietanze.

In più è possibile scegliere cosa mettere nel panino o come comporre liberamente il piatto in base ai vostri gusti e alla vostra creatività!

Il secondo è, naturalmente l'arte, gli appassionati, i creativi. E se Facto è dalla sua fondazione un progetto di arte e creatività diffusa abbiamo pensato: "Perché non diffondere l'arte direttamente a casa?"

E allora ecco la formula per il nostro menu da asporto e a domicilio: nasce "FACTAKEAWAY" e "FACTORINO"

Nuove aperture e servizi di FACTO da Martedì 3 novembre

-> Servizio al tavolo: dal martedì alla domenica dalle 12 e 30 alle 18 con brunch, pranzo, servizio

bar e merende, nel rispetto di tutte le norme ANTI_COVID naturalmente!

-> Asporto dal martedì alla domenica dalle 12 e 30 alle 22.

-> Consegna a domicilio dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 21:30 nei seguenti comuni: Montelupo F.no, Empoli, Capraia e Limite, Ginestra Fiorentina.

Fonte: FACTO Fabbrica Creativa Toscana