Il sindaco di Smam scrive a Giani: "Necessari interventi per attività e categorie colpite"

Riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata dal sindaco di Santa Maria a Monte Ilaria Parrella e indirizzata al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, in rappresentanza delle attività economiche e delle realtà presenti nel territorio comunale, che si trovano in difficoltà.

"Buongiorno, come Sindaco di uno dei tanti comuni della nostra Regione Toscana, mi permetto di sottoporre alla Sua attenzione i gravi effetti derivanti dalla chiusura di molte attività a seguito dell’entrata in vigore dell’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e vengo a chiederLe di farsi portavoce verso il Governo, affinché i si ponga attenzione verso quelle categorie che sono state costrette a chiudere e/ o sono state fortemente sottoposte a restrizioni, impedendo di svolgere il proprio lavoro.

Sono necessari interventi economici adeguati e veloci per evitare che la loro chiusura diventi permanente. I titolari di bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie ma anche delle palestre, teatri, scuole di danza, di canto, di musica, imprenditori e artigiani, partite iva e dipendenti, fornitori, toccati dalle restrizioni del DPCM che in questi giorni manifestano, in maniera pacifica per farsi sentire sono: lavoratori, professionisti e imprenditori a cui va il massimo rispetto e sostegno. Le istituzioni devono saper ascoltare e sostenere le ragioni di chi, da sempre, lavora e contribuisce ogni giorno a creare quel tessuto economico, ma anche sociale dei nostri territori.

Non si deve dimenticare neppure tutte le altre categorie economiche, imprese e lavoratori del settore del turismo, titolari di negozi commerciali di tutti i tipi che subiscono, anche se aperti, gravi perdite. I circoli culturali e ricreativi (arci, acli, endas, uisp,ecc) che sono stati costretti alla chiusura completa. Queste attività che spesso costituiscono una delle poche realtà di una località e la tengono viva, contribuendo alla coesione sociale e sostenendo la rete di comunità.

Al contrario va condannato chi manifesta con violenza e utilizza le proteste per fini che niente hanno a che vedere con la tutela delle categorie colpite.

Per questo il Governo deve assicurare un supporto economico adeguato subito alle imprese colpite e deve prevedere altre misure anche per le altre attività che hanno avuto grosse perdite da questa situazione. La speranza di tutti è che l’andamento epidemiologico possa migliorare nei prossimi giorni, ma è necessario in questo momento dare sostegno immediato a tutte quelle attività, che stanno subendo perdite, e questo per evitare che le stesse si avvino verso una chiusura permanente e definitiva .

RingraziondoLa fin da adesso per l’attenzione che mi presterà, e sono certa che con l’impegno di tutte le istituzioni, ognuna per le proprie competenze, potranno essere trovate soluzioni immediate e dirette, in questo periodo di emergenza".

Ilaria Parrella, sindaco di Santa Maria a Monte