Il vicesindaco di Empoli Barsottini positivo al Covid-19: "Sono asintomatico, scoperto grazie all'app Immuni. Scaricatela"

"Sono positivo al Covid19. Sto bene perché non ho sintomi, ma siccome potrei fare del male agli altri resto a casa. Ho fatto il tampone a seguito della notifica che ho ricevuto dall’applicazione Immuni e sono risultato positivo. Sono a casa già da una settimana e come prevede la procedura nei prossimi giorni fisserò il secondo tampone". Con queste parole il vicesindaco di Empoli, Fabio Barsottini, annuncia sul suo profilo facebook di essere risultato positivo al Coronavirus. Il vicesindaco spiega di essere asintomatico e di essere venuto a conoscenza di essere stato contagiato solo grazie alla ormai nota, ma poco utilizzata, App 'Immuni', per il tracciamento dei casi positivi.

Proprio la segnalazione dell'App ha messo in allerta Barsottini che quindi ha fatto un tampone scoprendo di essere positivo. Da qui l'appello affinché tutti scarichino l'App: "Molte cose non stanno andando per il verso giusto e questa situazione sta mettendo a dura prova tutti noi. Dobbiamo però essere coraggiosi e stringerci attorno a chi, più di tutti, soffre la solitudine, la perdita di lavoro o semplicemente è spaventato dalla situazione. Dobbiamo fare di tutto per uscire il prima possibile da questa condizione, con rispetto l’uno dell’altro e senza egoismi. Ecco perché suggerisco di scaricare l’app Immuni. È vero, continuano ad esserci problemi nella tempistica, ma quello che so è che se non avessi scaricato l’applicazione non avrei mai fatto il tampone perché continuo a non avere sintomi. A quel punto però avrei continuato a fare vita normale rischiando tutti i giorni di mandare un mio caro o una persona sconosciuta in terapia intensiva. Scaricate l’app Immuni. Basta poco e può veramente salvare delle vite. Facciamo squadra e dimostriamo di essere #empolesi!"