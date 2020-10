Incendio in un palazzo a Tirrenia, due appartamenti inagibili: nessuna persona coinvolta

Questa sera si è sviluppato un incendio in un appartamento a Tirrenia, in via degli Ontani. Non risultano persone coinvolte mentre l'abitazione, posta al primo piano, è risultata inagibile per danni strutturali al solaio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa, intorno alle 19.30, con autopompa, autobotte, autoscala per lo spegnimento delle fiamme. Oltre all'appartamento coinvolto nell'incendio è stata dichiarata inagibile anche l'abitazione al secondo piano, immediatamente sopra. Entrambi gli appartamenti non risultano abitati.

Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.