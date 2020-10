La Scotti cerca la sua prima volta con Lucca

Il Pala Sammontana si accende per il derby. Domenica alle 18 (arbitri Ursi di Livorno, Saraceni di Zola Pedrosa e Mignogna di Milano) il palazzetto di via Martini ospiterà la partita fra l'Use Scotti Rosa e la Gesam Lucca, le due squadre toscane del massimo campionato di basket femminile. Entrambe arrivano alla sfida reduci da una sconfitta, la Scotti a Costa Masnaga e le ospiti in casa contro la forte Venezia. Per entrambe, così, la voglia di rivincita sarà tanta. "Ci aspetta una partita difficile - spiega coach Alessio Cioni - ci teniamo molto a far bene visto che è un derby che non abbiamo ancora mai vinto in serie A. L'anno scorso ci siamo andate vicino, poi al ritorno il campionato era fermo e quindi la gara non si è giocata. Inutile dire che abbiamo voglia di portare a casa questi due punti, anche se giocare queste partite senza pubblico toglie sicuramente qualcosa al loro sapore. Arriviamo da una gara non giocata bene e dopo una settimana non facile visti i tanti piccoli acciacchi che abbiamo accusato e quindi speriamo prima di tutto di essere al completo. Niente di grave, ma tutte cose noiose". L'avversario? "Squadra completa - prosegue - se è vero che si è rinnovata molto è anche vero che è stata costruita più o meno come l'anno scorso, ovvero con un roster molto lungo e completo che ha inserito nell'ultima partita un'americana del valore di Harper che ha fatto subito bene. Affrontarla sarà dura e dovremo stare attente giocando una partita che dovrà per forza essere diversa da quella di Costa Masnaga se la vogliamo vincere. Le partite giocate finora in casa hanno comunque dimostrato che possiamo giocare un bel basket, difendere forte e quindi giocarcela contro chiunque".

Essendo la gara molto attesa, è prevista la telecronaca diretta su Antenna 50, canale 615 del Dgt, così da permettere a più persone possibile di assistere a questa partita molto attesa.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa