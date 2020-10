Manifestazione a Firenze: quattro arresti nell'area degli anarco-antagonisti, 20 denunce

Quattro arresti e 20 denunce: è questo al momento il bilancio della manifestazione non autorizzata di ieri sera a Firenze che ha visto la città devastata e scontri tra manifestanti e polizia. Non è escluso che nelle prossime ore salga il numero di denunce e arresti. La polizia e la Digos in particolare stanno proseguendo gli accertamenti. Le quattro persone arrestate sarebbero vicine all'area anarco-antagonista. Dalla questura si spiega che tra questi ci sarebbe una 19enne proveniente da Arezzo al quale è contestato il lancio di molotov nella zona di borgo Ognissanti; gli altri tre, due donne di 26 e 28 anni e un 29enne, sarebbero tutti residenti in provincia di Firenze, e per loro è contestato il reato di resistenza a pubblico ufficiale. I denunciati, invece, sono accusati a vario titolo di violenza e danneggiamento. Si segnalano anche 10 feriti lievi tra gli appartenenti alle forze dell'ordine.