Niente sport? Nessun problema ci pensa la Cerretese Pallavolo: ecco i corsi da casa

È un momento delicato per l’Italia e per il mondo intero e anche se certe restrizioni sono dure da digerire bisogna sempre essere propositivi e trovare soluzioni!

L’attività motoria rinforza il sistema immunitario e contribuisce al benessere fisico e psicologico dei bambini e allora la Cerretese Pallavolo ha pensato di offrire un servizio quotidiano di attività motoria a tutti i bambini e le bambine del nostro circondario e non solo, da fare a casa.

Le piscine sono chiuse, le palestre idem e allora per i bambini che giocano a calcio, basket, pallavolo, nuotano, fanno ginnastica artistica o sono amanti del divano ci penserà la Cerretese Pallavolo a prendersi cura dei bambini e soprattutto a farli divertire!

Con soli 5 euro settimanali si potrà liberamente scegliere in quale giorno aderire: uno solo ma anche tutti e cinque, allo stesso costo! L’orario sarà stabilito in base alle richieste, tra le 17 e le 20, e la sessione durerà circa 30-40 minuti.

Le allenatrici della Cerretese Pallavolo hanno avuto un successo eccezionale al Camp Estivo organizzato da giugno a settembre e sono pronte a far fare attività motoria col sorriso a tutti i bambini che lo vorranno.mSono aperte le iscrizioni: il primo giorno sarà di prova e gratuito.

Di seguito il modulo di iscrizione, al 3202730321 potrete avere tutte le informazioni possibili: il servizio è aperto a tutti, da Bolzano a Palermo!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFVpYjYheZpPWsj0tPhMff2o8GsUfPlzgqPMAtVppyPyG8jA/viewform

La Cerretese Pallavolo continua anche con tutti i propri gruppi i regolari allenamenti a distanza e sta procedendo a distribuire a domicilio palloni a tutte le tesserate che ne fossero sprovviste: in attesa che le atlete possano tornare in palestra è importante mantenerle attive e tenere alta la loro passione per lo sport.

Fonte: Cerretese Pallavolo