Nuove manifestazioni a Firenze contro il Dpcm: centinaia di persone in San Lorenzo

Nel pomeriggio di oggi, 31 ottobre, Firenze è stata nuovamente centro di manifestazioni dopo le proteste di ieri sera, lungo le vie principali e storiche della città. Oggi però i due presidi contro le misure del Governo si sarebbero svolti senza problemi, salvo un iniziale momento di tensione poi rientrato.

Le manifestazioni di oggi, a cui hanno partecipato Cpa Firenze, Rete dei collettivi fiorentini, Rc, Cobas, Firenze Città aperta, Partito comunista, hanno radunato circa 300 persone che hanno prima stazionato davanti alla prefettura in via Cavour per poi spostarsi di fronte alla sede di Confindustria in via Valfonda, passando da piazza Duomo e San Lorenzo.

Tra i manifestanti, durante cori e urli, c'è anche chi avrebbe espresso solidarietà per "i compagni che sono stati arrestati", durante la manifestazione non autorizzata di ieri sera. Apparsi anche slogan contro le forze dell'ordine e contro Confindustria, compreso un manichino con il volto del presidente nazionale degli industriali Carlo Bonomi, messo sulla banchina della tramvia.

I commercianti di via Faenza e San Lorenzo hanno partecipato e organizzato un flash mob, contando circa 50 presenti che hanno protestato contro il Dpcm in modo pacifico. Riguardo alla manifestazione di ieri è stato specificato "che non c'è bisogno di violenza, anche se le persone sono stanche", definendo le nuove disposizioni governative un "lockdown mascherato".

