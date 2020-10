Tragico incidente ieri sera a Campi Bisenzio. Un 29enne in sella ad uno scooter è morto in via Perfetti Ricasoli dopo aver perso il controllo del mezzo finendo contro tre auto. Ci sarebbero altri feriti, ma non gravi. Ancora da chiarire il motivo per cui il 29enne, di origine albanese, abbia perso il controllo. Sul posto insieme ai soccorsi intervenuti per i rilievi i carabinieri.