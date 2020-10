Ruba un profumo, accoltella il vigilante che lo ha visto: arrestato in centro a Firenze

Arrestato per aver rubato un profumo in un negozio del centro. È successo oggi pomeriggio intorno alle 14.30 in via Calzaiuoli.

Ad accorgersi del furto messo a segno da un 28enne di origine tunisina è stato il vigilante del negozio che, accortosi di quanto successo, ha seguito l’uomo e appena fuori del negozio lo ha bloccato. A quel punto sono state chiamate le forze dell'ordine.

Prima che arrivassero gli agenti il ladro è riuscito a impossessarsi, dal banco di vendita, di un coltello da pane e lo ha usato per ferire il vigilante. Ne è nata una colluttazione. Le urla dei clienti del negozio hanno attirato una pattuglia della Polizia Municipale in servizio in via Calzaiuoli. Gli agenti sono intervenuti prontamente bloccando il ladro, che è stato arrestato.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa