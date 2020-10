Salgono i contagi nella RSA Chiarugi: oltre 60 casi. Positivi anche nella casafamiglia di Capraia e Limite

Salgono i contagi da Covid-19 nella RSA Chiarugi di Empoli. Dalla struttura fanno sapere che al momento sono risultati positivi 45 residenti e 17 operatori. Sempre dalla direzione si fa sapere che si tratta di asintomatici. Il numero non è escluso possa salire: si è infatti in attesa del risultato di una decina di tamponi già eseguiti, mentre ieri ne sono stati fatti altri 58. Nelle prossime ore, quindi, si avrà un quadro chiaro della reale situazione della struttura che, come previsto dalle normative, ha immediatamente attivato tutte le procedure del caso, così come accadde durante la prima ondata dell'epidemia che investì anche la struttura empolese.

Il sistema della RSA dell'Empolese Valdelsa torna quindi nell'incubo. È ormai nota la situazione della RSA Villa SERENA di Montaione, dove i casi sono saliti in una decina di giorni a 52 anziani e 26 operatori contagiati, e dove purtroppo ieri si è avuto i primi due morti. Nelle ultime ore, infine, si ha notizia di casi nella casa famiglia 'L’Abbraccio' di Limite sull’Arno: sarebbero 11 gli ospiti infettati su 14 presenti. Da quanto si apprende due sono ricoverato in ospedale, mentre 9 sono in isolamento nella struttura.