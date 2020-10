Scalo Peretola, Gandola: "Istituzioni intervengano a tutela dei posti di lavoro"

“Forza Italia esprime forte preoccupazione per la sorte delle lavoratori che operano presso lo scalo di Peretola e chiede a tutte le istituzioni, in primis alla Regione Toscana, di intervenire in loro sostegno per salvaguardare i posti di lavoro. Con il crollo del riempimento dei voli, l’annullamento di tutte le fiere, congressi nazionali e internazionali e lo sviluppo dello smart working il futuro dei 350 operatori aeroportuali fiorentini è davvero messo a rischio”.

Si esprime così Paolo Gandola, consigliere metropolitano Forza Italia nel Centrodestra per il cambiamento commentando la situazione di incertezza che stanno vivendo i lavoratori di Toscana Aeroporti e Toscana Aeroporti Handling:

“Perché - chiede Gandola - per questi lavoratori non è prevista l’erogazione del fondo straordinario del trasporto aereo gestito dall’Inps per tutti gli operatori del settore per integrare la cassa integrazione? A Firenze – continua il consigliere metropolitano - il tracollo dei passaggieri risulta davvero elevato e per questo è urgente tutelare in primo luogo i lavoratori stagionali e a tempo determinato oltre ovviamente a tutto l’organico prolungando gli ammortizzatori sociali".

Le prospettive anche per il 2021 "non sono affatto positive e per questo è irrinunciabile intervenire in loro sostegno affinché si possa garantire ancora un futuro occupazionale a chi da anni ha consentito lo svolgimento di un servizio di trasporto essenziale come quello aereo consentendo a Firenze e a tutta la Toscana di prosperare tra turisti e businessman".