Fontana di Piazza della Repubblica, Paradiso (FdI): "Stato di degrado non tollerabile"

"Ad inizio anno presentai in Consiglio una mozione per impegnare il Sindaco a riqualificare la fontana sita in Piazza della Repubblica. Fontana che oltre ad essere un simbolo della storia della piazza rappresenta inevitabilmente - oltre ad un importante elemento di paesaggio urbano - quel trascinamento storico fondante delle nostre piazze anche di funzione di aggregazione, e centro di socialità. Ora, è ben chiaro a tutti che siano venute meno col tempo diverse funzioni della stessa fontana ma non è tollerabile lo stato di degrado in cui si trova e l'interruzione dell'erogazione dell'acqua" dichiara Lorenzo Paradiso, Consigliere comunale di Fratelli d'Italia del gruppo consiliare Centrodestra per Terranuova ricordando la mozione presentata il 28 Gennaio scorso.

"Apprendo mediante un’interrogazione in sede di Consiglio che solo pochi giorni fa il vice Sindaco avrebbe parlato di "oggettivo ritardo" dovuto a tutta una serie di attività poste in essere dall'Amministrazione in relazione al periodo Covid. Abbiamo dimostrato il nostro senso di responsabilità attraverso atti in supporto all'Amministrazione durante il periodo Covid, comprendiamo le difficoltà dell'Ente ma non riteniamo accettabile che fino ad oggi non si sia dato seguito ad impegni presi in Consiglio comunale, visti anche i mesi in cui seppur tutti impossibilitati ad uscire di casa i lavori su strade e piazze sono andati avanti" continua Paradiso

"Che adesso, si debbano addirittura attendere i primi mesi del 2021 - come sostiene il vice Sindaco - appare davvero inimmaginabile. Confidiamo pertanto nel fatto che l'Amministrazione possa dare seguito agli impegni presi dal Consiglio comunale nei tempi stabiliti o comunque ragionevoli" conclude Paradiso

Fonte: Ufficio Stampa