2 novembre, Baccelli commemora le vittime a Stazzema

Come 50 anni fa il primo presidente della Regione Toscana, Lello Lagorio, scelse di rendere omaggio ai martiri di Stazzema per commemorare il 2 novembre, così oggi l'assessore regionale Stefano Baccelli si è recato al sacrario di Sant’Anna in rappresentanza della Regione Toscana per ricordare, insieme a tutti i defunti, le vittime di un orrore dal quale sono nate la pace mondiale e la Costituzione italiana.

“Sant'Anna di Stazzema è il luogo in cui la morte ha più che mai sfidato la vita – ha detto Baccelli - Ricordare è l'unico strumento per non uscire del tutto sconfitti da questa terribile prova. Su questi monti, come ha detto Calamandrei, ‘è nata la nostra Costituzione’”. “Sono venuto su delega del presidente Giani – ha aggiunto - per onorare l’impegno preso da Lagorio il 2 novembre di 50 anni fa, quello di ‘additare a tutta la Regione in Sant’Anna di Stazzema il luogo sacro della nostra storia’. Questo luogo è stato simbolo del terrore, ma ha saputo diventare capitale della Pace, quella Pace che è l’unico strumento per provare a capire il dolore per chi non c'è più”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa