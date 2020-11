Buongiorno nella diretta del 31 ottobre, per la ricetta internazionale, insieme a Patrizia ho dato la ricetta del Barmbrack un dolce tipico irlandese che si prepara in particolare per la festa di Halloween. Quest'anno come ho detto in radio è una festa ristretta soprattutto per i bambini, per colpa della situazione sanitaria del Covid.

Per questo ho deciso di portare in studio una bella zucca, una varietà a buccia verde, che ho acquistato la mattina stessa al Mercatale di Empoli, e di portare con me anche i signori gnomi della Casa Verde in via della Zucche nella città di Colle Fiorito, tutto questo per dare un tocco magico a questo giorno che fa da portale tra il mondo dei vivi e quello dei morti.

Non a caso ho scelto la ricetta del Barmbrack che è un pane soffice e aromatizzato alle spezie, frutta candita e uvetta. Il Barmbrack ha una lunga e antica tradizione in Irlanda ed è quella di mettere all'interno del suo impasto delle sorprese che annunciano il futuro dei destinatari. Chi lo preparava era solito inserire un pisello, un bastoncino, un pezzettino di stoffa e un anello. Chi trova il pisello nella fetta non si sposerà entro l'anno; chi trova il bastoncino avrà un matrimonio infelice, pieno di litigi; chi invece masticherà il pezzetto di stoffa sarà sfortunato e andrà in contro a problemi economici. Invece la monetina è portatrice di buona sorte e soldi, mentre l'anello farà felici quanti vogliono sposarsi entro l'anno.

Consiglio a chi volesse mettere uno di questi oggetti di avvolgerlo in carta forno e poi metterlo all'interno dell'impasto prima di versarlo nella teglia per cuocerlo.

La ricetta del dolce è a cura della Signora Eleonora Tiso che ho trovato sul sito Agrodolce www.agrodolce.it/ricette/barmbrack/

Barmbrack il dolce Irlandese

Ingredienti per 4 persone

450 gr i Farina manitoba

240 ml latte

30 g Zucchero di canna

1 cucchiaino Miele di acacia

70 g Burro

1 Uovo

8 g Lievito di birra fresco

1 cucchiaino Sale

un pizzico Chiodi di garofano

un pizzico Cannella

un pizzico Noce moscata

100 g Uva sultanina

70 g Mandorle sgusciate

50 g Nocciole

100 g Arance candite

50 g Ciliegie candite

250 ml Tè nero

50 ml Whisky

Preparazione

Tritate grossolanamente mandorle e nocciole, tagliate a cubetti i canditi e mettete tutto in una ciotola insieme all’uvetta. Versate il tè nero, preparato precedentemente e ormai freddo, e il whisky. Lasciate marinare per diverse ore, anche tutta una notte. Preparate l’impasto: mescolate la farina con il sale e lo zucchero di canna, aggiungete il burro morbido a pezzetti e, quando si è assorbito, anche il latte tiepido, in cui avrete sciolto il lievito e il miele. Impastate energicamente, a mano o con la planetaria, e unite l’uovo sbattuto e le spezie. Incordate bene l’impasto per circa 10 minuti. Aggiungete la frutta secca e i canditi perfettamente sgocciolati e asciugati. Impastate giusto il tempo che serve ad incorporarli in modo uniforme, quindi trasferite il panetto su un piano di lavoro, formate una palla e posizionatela in una teglia circolare di 22 cm, imburrata. Lasciate lievitare il barmbrack per circa 120 minuti, fino al raddoppio di volume. Infornatelo a 180°C per circa un’ora. Lasciatelo raffreddare e assestare bene prima di tagliarlo a fette e servirlo.

Se preferite potete cuocere l’impasto in stampi rettangolari per plumcake. Il barmbrack può essere arricchito con noci pecan, pistacchi, cedro e frutti rossi canditi.

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook

www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.