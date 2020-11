Sospesa l'attività di due B&B in centro a Lucca: tre denunce

Due B&B aperti a Lucca senza averlo segnalato al Comune e senza essere iscritti al portale della polizia. Sono tre le persone denunciate per due strutture differenti, una a San Concordio e una a Sant'Anna.

La prima era pubblicizzata su Booking ma al Suap di Lucca non era arrivata alcuna documentazione. Inoltre non risultava iscritta presso il Portale Alloggiati Web della Polizia di Stato, nel quale le strutture devono inserire i nomi degli ospiti. Stava ospitando clienti da trenta giorni irregolarmente.

La seconda struttura - gestita da due persone, padre e figlia - non era iscritta al portale della polizia e non aveva comunicato i nominativi. È stata multata per omessa comunicazione di cessione fabbricato per aver esercitato attività di affittacamere senza aver presentato la prevista Scia.

I tre titolari (tutti di origini armene) delle due strutture sono stati denunciati. I B&B hanno sospeso l'attività.