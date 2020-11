Cani si azzannano, denunciati in 3 nel Mugello

Nel corso della sera del 31 ottobre, verso le 19, i carabinieri di Borgo San Lorenzo sono intervenuti per una lite e hanno deferito in stato di libertà con l’accusa dei reati di lesioni personali aggravate, in concorso, e omessa custodia e mal governo di animali un 25enne dell’Etiopia e un 26enne rumeno e un 19enne lucano, tutti abitanti a Borgo San Lorenzo. Gli stessi, in piazza Dante, dopo una lite per l’azzannamento reciproco tra i loro cani, hanno un 26enne del luogo che aveva fatto presente che erano cani di grossa taglia.

Sul posto sono intervenuti anche un altro cittadino e un carabiniere libero dal servizio. Questi sono stati morsi da uno dei cane, riportando lesioni giudicate guaribili dai sanitari del locale ospedale rispettivamente in giorni 10 e 6 per morso da cane. Il 26enne, prima vittima trasportato presso lo stesso pronto soccorso da personale del 118, ha riportato un trauma cranico da aggressione e una ferita alla coscia destra sempre per il morso del cane con prognosi di 15 giorni.