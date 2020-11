Consorzio Vera Pelle, Marco Bracci ospite di 'Valori Veri'

Quarto appuntamento con il progetto “Valori Veri”, uno spazio di dialogo in rete, aperto e in costante aggiornamento in cui si affrontano i temi della cultura della società, del territorio e dell’ambiente. Il tutto organizzato da Consorzio Vera Pelle.

I Consiglieri del Consorzio Vera Pelle e ospiti autorevoli si confrontano su tanti temi di attualità in diretta sulla pagina Facebook.

L’ospite di mercoledì 3 novembre alle 18 sarà Marco Bracci, pallavolista di fama mondiale vincitore con la maglia della Nazionale Italiana di quattro ori ai Campionati Europei, tre Mondiali, una Coppa del Mondo, un argento e un bronzo alle Olimpiadi. Durante l’incontro ripercorrerà la sua carriera e racconterà di come nello sport, soprattutto quelli di squadra, siano importanti i “Valori Veri”.