Derby Use-Lucca per le empolesi, Mathias regge nonostante l'infortunio

A raccontarla tutta ci sarebbe da scrivere un libro visti i tanti cambiamenti di scena e le tante storie che il derby toscano di A1 racchiude. Intanto partiamo dal titolo, ovvero dalla Scotti che batte anche Lucca per 83-79 mantenendo così l’imbattibilità interna, portandosi a quota sei in classifica e togliendosi la soddisfazione di battere per la prima volta nella massima categoria le ‘cugine’.

E poi un paio di queste storie vanno comunque raccontate, ad esempio di questa americana di nome Erin Mathias a cui cede una caviglia dopo pochi minuti ma che, stringendo i denti e ignorando il dolore ed i rischi del problema fisico, non solo torna in campo ma si permette pure il lusso di un gioco da 3 punti nel finale a dir poco decisivo chiudendo con 15 sul tabellino.

O della bionda croata Premasunac che chiude con 25 punti e 20 rimbalzi, davanti ai quali c’è poco da dire se non alzarsi in piedi a batterle le mani nell’ordine per la partita disputata, per come ha giocato questo primo scorcio di stagione e per la convocazione in Nazionale.

E accanto a loro una squadra che questa partita prima pare dominarla, poi se la vede scivolare di mano fino a quando, una volta ripresa sul 70-70, ritrova la forza e la voglia di prendersi due punti più che meritata.

Le nuvole si addensano sulla Scotti dopo 3 minuti quando Mathias cade toccandosi la caviglia destra. Mentre Baldelli non sbaglia le tre triple tentate, Premasunac si mette a lottare sotto le plance segnando 14 punti sui 27 con cui la Scotti chiude la prima frazione contro i 17 di Lucca. Nel secondo tempino entra in partita Harper e Gesam firma un parziale di 4-14.

Mathias è di nuovo in campo seppur un po’ zoppicante e la Scotti soffre molto la difesa allungata delle rivali. Sul 34-31 proprio Mathias va a segno e Baldelli ribadisce il 39-33. La tripla di Chagas è quella del 42-36 con cui le due squadre vanno al riposo lungo. In campo torna una Scotti spumeggiante e, mentre Iacubkova ha problemi di falli, Smalls suggella un 8-3 di parziale che vale il 50-39.

Un gioco da 3 punti di Chagas e la solita Premasunac fanno toccare all’Use Rosa il più 15 (66-51) ed all’ultimo riposo siamo 66-5

Un parzialone della Gesam di 4-17 fa correre un brivido all’Use Rosa visto che Spreafico aggancia la Scotti a quota 70, momento in cui la squadra di Alessio Cioni reagisce da grande. Premasunac segna il 72-70, Mathias un gioco da 3 per il 75-70 e subito dopo Smalls dalla lunetta il 77-70. Spreafico riporta le ospiti sul 77-75 e qui ci pensa Baldelli a prendersi la responsabilità del tiro che vale il 79-75.

Ancora Spreafico per il 79-77, ma ormai alla fine mancano 15 secondi e Lucca non può che ricorrere al fallo sistematico. Smalls e Premasunac sono glaciali dalla lunetta e la Scotti vince 83-79. E sabato alle 15 difficile trasferta a Bologna.

USE SCOTTI ROSA - GESAM GAS E LUCE LUCCA 83-79



USE SCOTTI ROSA

Smalls 18, Premasunac 25, Baldelli 12, Ravelli 5, Mathias 15, Ruffini, Lucchesini ne, Chagas 8, Francalanci ne, Malquori ne, Manetti, Narviciute. All. Cioni (ass. Cesaro/Ferradini/Giusti)

GESAM GAS E LUCE LUCCA

Jakubcova 8, Spreafico 21, Russo 6, Miccoli 8, Harper 14, Pastrello 5, Orsili 3, Pallotta ne, Smorto 3, Tunstull 11. All. Iurlaro (ass. Puschi)

Arbitri: Ursi di Livorno, Saraceni e Colella di Bologna

Parziali: 27-17, 42-36 (15-19), 66-53 (24-17), 83-79 (17-26)

Le statistiche della partita:

https://www.fibalivestats.com/u/LEGBF/1743681/bs.html

Fonte: Use Basket Empoli