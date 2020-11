Gigi Proietti muore a 80 anni. Il suo ultimo show fu girato a Montecatini

Gigi Proietti ci saluta a 80 anni e lo ricorderemo per sempre con il suo sorriso sornione e bonario. Dire il nome di Proietti vuol dire evocare quella romanità che partendo da Trilussa passa per Alberto Sordi e Aldo Fabrizi e giunge ai giorni nostri con le più grandi commedie nei cinema e moltissimi spettacoli teatrali (tra cui Rugantino).

Ma anche in Toscana Gigi Proietti è stato un protagonista e una location su tutte lo ha celebrato negli anni: Montecatini Terme. Infatti, nella città della Valdinievole Gigi Proietti è voluto tornare pochi anni fa, nel 2017, per celebrare i 50 anni di attività nel mondo dello spettacolo. Perché proprio Montecatini? Il Teatro Verdi fu scelto per la registrazione a metà gennaio delle puntate della trasmissione che andò in onda inizialmente con 3 puntate, diventate poi 4 visto l'audience fisso al 20% circa, dunque un successo assicurato.

“La scelta di Montecatini è stata ponderata e voluta, diciamo sposata dallo stesso Proietti – disse all'epoca Alessandro Fioroni, organizzatore generale dello spettacolo - era giusto che tornasse qui, in una location storica come il teatro Verdi, con un prodotto di grande livello, che metterà in vendita dai 500 ai 600 biglietti per ogni singola puntata". Inoltre a Montecatini trova sede il celebre ippodromo Sesana, protagonista indiretto di una delle pellicole che ha reso famoso Gigi Proietti, Febbre da Cavallo.

Gigi Proietti in quella occasione decise anche di devolvere l’incasso della serata del 30 gennaio in beneficienza, alla Fondazione Radioterapia Oncologica ONLUS del professore Lorenzo Livi, di Firenze, in memorial di Maria Elena Banti, su indicazione della famiglia stessa.

In più Proietti tornò a recitare il romanzo toscano per eccellenza, Pinocchio, nella trasposizione cinematografica di Matteo Garrone. La sua parte era quella del Mangiafuoco. Non è poi forse vero che Pinocchio viene celebrato a Collodi, frazione di Pescia e quindi in provincia di Pistoia, nel parco nazionale, tra i luoghi dove Collodi visse la sua infanzia trasse ispirazione per il suo romanzo? Una coincidenza che non può che sorprendere, la stessa per la quale Proietti è venuto a mancare nel giorno del suo compleanno.

Gigi Proietti, il cordoglio

Così lo ricorda il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani: "Gigi Proietti è stato un maestro del teatro, del cinema e della tv italiana: un rivoluzionario. Un uomo che ha amato la sua Roma e apprezzato la nostra Toscana comparendo nella veste di Mangiafuoco in Pinocchio, il film di Matteo Garrone e Roberto Benigni sostenuto anche da Regione Toscana. Che la terra ti sia lieve Gigi".

"Esci di scena così: andando via proprio quando tutti avremmo voluto festeggiarti. Che la terra ti sia lieve Gigi, Maestro, buon viaggio". Così su twitter il sindaco di Firenze saluta Gigi Proietti, morto oggi, giorno del suo 80esimo compleanno.