Palestre a Siena, approvato patto di corresponsabilità

Approvato dalla Giunta comunale di Siena il patto di corresponsabilità per le modalità di utilizzo delle palestre comunali da parte dell'Ente locale, società sportive e dirigenti scolastici al fine del rispetto delle misure anti-contagio. L'accordo stipulato è stato necessario quale strumento operativo in questo periodo di pandemia anche in base alla nota dell'ufficio Scolastico Regionale per la Toscana del Ministero dell'Istruzione che mira a responsabilizzare le varie parti garantendo reciprocamente il rispetto responsabile di tutte le norme e buone pratiche per arginare e ridurre il contagio da Covid-19. La delibera riguarda la stipula del Patto di Corresponsabilità relativo alle modalità di utilizzo della Palestra “Alberto Ceccherini” da parte dell'Istituto Superiore E.S. Piccolomini, dei gruppi sportivi senesi e l'utilizzo delle palestre scolastiche comunali dai parte dei gestori.

Il Comune di Siena, di fatto, promuove e organizza l’utilizzo extrascolastico pomeridiano delle palestre annesse ai plessi scolastici di sua proprietà, assicurando la disponibilità delle suddette strutture per i gruppi sportivi cittadini ed in particolare la palestra “Tozzi” per la Libertas Pietriccio, la “Pascoli” per la Libertas Tennis Tavolo, la “Peruzzi” e la “Cecco Angiolieri” dalla Emma Villas Vitt Chiusi, la “ex Alfieri” da Primo Salto 012 e la “Mattioli” dalla Virtus Siena Uisp.

Fonte: Ufficio Stampa