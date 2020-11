Perdono il controllo dello scooter, muore una 28enne

Brutto incidente nella tarda serata a Livorno. Una donna di 28 anni in sella ad uno scooter è morta. La donna era a bordo con un uomo, non sarebbero coinvolti altri mezzi. La polizia municipale sta tentando di ricostruire quanto accaduto, da quanto appreso fino ad ora i due avrebbero perso il controllo del mezzo. Sono ancora da capire i motivi dell'incidente, che è avvenuto in viale Boccaccio, davanti agli uffici della questura. La 28enne, secondo quanto riferito dal 118, è deceduta sul posto, mentre l'uomo non cosciente è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Livorno.