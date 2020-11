Rubano bici da 10mila euro a Pisa, due arrestati

Più dettagliatamente, i due sono stati sorpresi dai Carabinieri mentre sottraevano una bicicletta del valore di oltre 10mila euro da un furgone parcheggiato in strada, mediante la rottura di un finestrino per permettere l’apertura del portellone laterale.

Alla vista dei militari i due tentavano di darsi alla fuga prima, a bordo di un altro furgone che dopo un breve inseguimento veniva bloccato poi, a piedi, ma venivano prontamente fermati. La bicicletta è stata restituita al proprietario, mentre i due arrestati venivano posti ai domiciliari in attesa del processo per direttissima fissato per quest'oggi.