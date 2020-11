Salute&Movimento, la ginnastica? Si fa online

Ginnastica sì, ma su Facebook. In seguito alla chiusura delle palestre e alla sospensione dell’attività motoria in presenza previste dal Dpcm del 24 ottobre scorso, i corsi di educazione fisica di Salute&Movimento si trasferiscono online con una serie di video-lezioni. L’associazione, che da anni gestisce le lezioni comunali di attività motoria, ha creato su Facebook un gruppo chiuso dal nome “Motoria online Comune di Bagno a Ripoli - Salute e Movimento”, accessibile a chi risulta regolarmente iscritto ai corsi.

Le lezioni si svolgeranno secondo il planning settimanale e potranno essere seguite in diretta o in differita: i video infatti resteranno memorizzati in bacheca ad uso e consumo degli utenti.

“Una valida alternativa – spiega l’assessore comunale allo sport Enrico Minelli - ai corsi in presenza, che consente agli utenti di poter continuare ad usufruire del servizio in maniera sicura e allo stesso tempo funzionale. Per il momento le lezioni saranno riservate agli iscritti, ma stiamo valutando la possibilità più avanti di aprirle a tutti”.

I corsi online permetteranno agli iscritti di scegliere liberamente tra le varie offerte motorie proposte: gli utenti infatti potranno seguire tutti i corsi presenti nel planning (e non solo quello al quale sono iscritti) e lo potranno fare negli orari e nei giorni in cui sono più disponibili.

Per info, contattare l'Ufficio Sport al numero 055-6390365.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa