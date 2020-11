Savino Del Bene, a Scandicci la prima 'bolla' della Pool A

La grande pallavolo torna al PalaRialdoli di Scandicci. La Savino Del Bene Volley, infatti, dopo aver ospitato i due turni preliminari di CEV Champions League ed essersi qualificata alla fase a gironi, giocherà in casa per la prima “bolla” della Pool A.

Cambia, dunque, lo svolgimento della massima competizione europea che al posto delle consuete sei giornate di gare raggrupperà in due “bolle” le squadre. Per il Girone A, le gare si giocheranno tra il 1 e il 3 Dicembre a Scandicci e tra il 2 e 4 Febbraio a Schwerin.

Le tedesche, le polacche del Resovia e le connazionali dell’Uyba Busto Arsizio di Fenoglio saranno quindi protagoniste, contro la Savino Del Bene Volley di Massimo Barbolini, tra le mura del PalaRialdoli.

Il commento del Consigliere Sandra Leoncini :”Siamo molto felici che la CEV abbia preso questa decisione. Siamo altrettanto felici di ospitare questa grande manifestazione a Scandicci per portare la grande pallavolo sul nostro territorio. Auspichiamo che ci siano le condizioni per portare a termine questa competizione vista la situazione sociosanitaria in cui versa il nostro paese”

Fonte: Savino Del Bene Scandicci - Ufficio stampa