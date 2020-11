Senza mascherina, dopo due multe reagisce con violenza: arrestato

Era già stato multato due volte per il mancato uso della mascherina, ma stamani ha reagito violentemente al controllo della Polizia Municipale di Firenze e per lui è scattato l’arresto. Si tratta di un 30enne italiano. Il fatto è accaduto nella tarda mattinata nella zona di piazza della Repubblica. Gli agenti presenti hanno notato un giovane che camminava senza mascherina e si sono avvicinati per invitarlo a indossarla. Questi prima ha ignorato i richiami degli agenti, poi è passato agli insulti e alle minacce. Alla richiesta di documenti, si è rifiuto di fornire le generalità e alla fine, arrivati i rinforzi, ha cercato di ribellarsi ai controlli prima spintonando un agente poi prendendone un altro per il collo. Alla fine è stato bloccato e portato al comando per gli atti del caso. Il giovane, risultato irreperibile e noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per rifiuto di generalità, minacce, resistenza e lesioni. Domani si terrà l’udienza per la convalida della misura cautelare.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa