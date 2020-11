Studiare l’inglese come a Cambridge, la secondaria di Greve Giovanni da Verrazzano si internazionalizza

Greve in Chianti come Cambridge, dove la conoscenza della lingua inglese diventa un indirizzo e una vocazione specifica inserita tra le nuove proposte della scuola secondaria di primo grado Giovanni da Verrazzano. Con l’ingresso della dirigente scolastica, la romana Francesca Ortenzi, che ha assunto l’incarico da due mesi, si amplia e si arricchisce l’offerta formativa dell’Istituto comprensivo grazie all’approvazione del progetto Cambridge, varato nei giorni scorsi dal Consiglio di Istituto. Imparare e potenziare gli strumenti formativi e didattici legati alla lingua inglese al fianco di insegnanti madrelingua, seguendo il programma dei coetanei in Gran Bretagna incentrato sull’apprendimento di tre materie: matematica, scienze e inglese.

“Considerate le peculiarità di questo bellissimo territorio, il Chianti, e la sua identità di comunità accogliente e fruita da visitatori e turisti, il mio obiettivo è quello di internazionalizzare la scuola - dichiara la dirigente scolastica Francesca Ortenzi – e offrire un’opportunità di formazione specialistica agli studenti che potranno, una volta superato l’esame, vantare una certificazione riconosciuta a livello europeo. Il progetto prevede l’insegnamento della lingua inglese nella fascia pomeridiana ed è articolato su 4 ore settimanali”.

Per la dirigente il progetto che specializzerà la scuola secondaria prenderà il via già dal prossimo anno. “Stiamo lavorando per verificare l’interesse delle famiglie – aggiunge – ad un ulteriore salto di qualità che vedrebbe la Giovanni da Verrazzano proporre un secondo indirizzo a carattere musicale e un terzo per il potenziamento sportivo, la scuola è una fucina di risorse nata per stimolare e forgiare talenti, riflette la personalità di un territorio che rispetta la tradizione, forte della sua secolare storia, per estendere gli orizzonti, sperimentare nuovi linguaggi e forme di conoscenza al passo con i tempi, innovative e aperte alle relazioni internazionali. Il nostro compito è quello di far trovare i ragazzi pronti ad accogliere le sfide del futuro”.

“Siamo molto contenti della collaborazione attivata con la dirigente scolastica - dichiara il sindaco Paolo Sottani - abbiamo messo sul tavolo tante idee e proposte che possano ampliare l'offerta formativa della scuola e qualificata, da parte nostra impiegheremo ogni tipo di supporto per realizzarle”.

