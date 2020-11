Violenze a Firenze, la condanna delle guide turistiche

Le guide turistiche fiorentine condannano con fermezza le violenze che hanno ferito la città lo scorso 30 ottobre durante la manifestazione non autorizzata.

La categoria, seppur duramente colpita dalla crisi in atto che per molte guide turistiche vuol dire essere senza fatturato da ben 12 mesi, non trova alcuna giustificazione per eventuali comportamenti di singoli lavoratori autonomi che si fossero macchiati di azioni contro la città o contro le forze dell’ordine, azioni che la categoria deplora e condanna fermamente.

Le guide turistiche fiorentine vivono per e del patrimonio del proprio territorio che ogni giorno cercano di promuovere ed anche difendere dai comportamenti dei visitatori meno attenti.

Confidiamo nel lavoro della magistratura al fine di verificare e giudicare le accuse mosse ad uno degli arrestati che risulterebbe essere abilitato come guida turistica per la città di Firenze.

Nel caso le accuse venissero confermate non si potrebbe far altro che chiedere anche l’applicazione della sanzione massima prevista dalla normativa per gli abilitati all’esercizio della professione di guida turistica.

AGT - Associazione Guide Turistiche - Firenze

Il Presidente

Laura Amerighi

Centro Guide Toscana e CNA Professioni Firenze Metropolitana

Il presidente

Enzo cusumano

Confguide – Confcommercio Firenze

Il Presidente

Paola Migliosi

Federagit-Confesercenti Firenze

Il Presidente

Marco Verzì

GTI - Guide Turistiche Italiane

La Referente

Cristina Di Giorgio

Fonte: Ufficio stampa