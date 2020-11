Anniversario alluvione di Firenze, il programma degli eventi

Domani, mercoledì 4 novembre, alle 8.00, presso il cimitero comunale di San Felice a Ema, al Galluzzo verrà deposta dal presidente del Consiglio comunale Luca Milani una corona di alloro del Comune di Firenze sulla tomba di Carlo Maggiorelli, l’operaio dell’acquedotto comunale dell’Anconella morto sul lavoro per non avere abbandonato la sorveglianza degli impianti.

Alle 11 avrà luogo la Santa Messa in ricordo delle vittime che quest’anno sarà ospitata nella Basilica di Santa Croce. Il cardinale albanese Ernest Simoni, canonico onorario del capitolo della Cattedrale di Firenze, presiederà la commemorazione.

Al termine della Messa, intorno alle 11,45, seguiranno, sempre all’interno della Basilica, i discorsi commemorativi delle autorità intervenute fra le quali il Presidente del Consiglio Comunale Luca Milani ed il Prefetto di Firenze Laura Lega. I colleghi sono invitati.

Alle 12.45 circa, dal centro del Ponte alle Grazie seguirà, dopo la benedizione del fiume, il lancio in Arno della corona d’alloro del Comune di Firenze in memoria. Anche in questa occasione sono invitati i colleghi di carta stampata, radio, tv, siti web.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa