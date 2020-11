Annullata a Empoli la cerimonia del 4 novembre, le celebrazioni a Firenze

La Prefettura di Firenze, su disposizione del Ministero dell’Interno e invito del Ministero della Difesa, a causa dell’emergenza epidemiologica in corso, ha invitato tutti gli enti locali a ridurre le iniziative commemorative legate al 4 novembre, in modo da evitare assembramenti.

In maniera simbolica, quindi, in rappresentanza di tutti i Comuni dell’area metropolitana, domani, mercoledì 4 novembre, si terrà una cerimonia unica a Firenze, alla presenza del Prefetto e del Comando militare territoriale.

Nel rispetto delle direttive ricevute, quindi, la tradizionale messa commemorativa e la deposizione della corona in Piazza della Vittoria a Empoli, prevista per domattina (in assenza di pubblico) è stata annullata.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa