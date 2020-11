Armato di punteruolo rapina una farmacia a Fucecchio e fugge con un complice. Denunciato un 58enne

Rapina questa mattina in una farmacia a Fucecchio. Da quanto appreso un uomo, poco prima della chiusura per pranzo, avrebbe minacciato la persona al bancone armato di punteruolo, chiedendo di consegnare l'incasso. L'uomo aveva il volto travisato. Non c'erano altre persone all'interno dell'esercizio. Il rapinatore ha portato via una cifra di poco superiore ai mille euro e poi sarebbe fuggito salendo su un'auto condotta da un complice. Indagano i carabinieri.

INDIVIDUATO UNO DEGLI AUTORI -In serata è arrivata la notizia che uno dei presunti autori della rapina, un 58enne di Montecatini Terme, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri. Da quanto si apprende i carabinieri avrebbero individuato il percorso dell'auto utilizzata dai malviventi che li avrebbe portati nella città termale. L'uomo è stato trovato in possesso anche dei guanti e di un punteruolo riconducibili al colpo.