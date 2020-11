Da questa mattina Borgo San Frediano a Firenze è chiuso al traffico per un intervento urgente di Publiacqua all’altezza del numero civico 25. Si tratta di uno scavo per un cedimento della pavimentazione causato dalla rottura di un allaccio alla fognatura. Per i lavori sono state deviate le linee Ataf 6 e C4.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa