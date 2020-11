Consiglio regionale, un minuto di silenzio per le vittime degli attentati a Nizza e Vienna

Su invito del presidente Antonio Mazzeo, prima di iniziare la discussione sugli atti iscritti all’ordine del giorno, il Consiglio regionale ha osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime degli attentati terroristici avvenuti a Nizza e Vienna in questi ultimi giorni. “È giusto esprimere un gesto che condanni i vili attacchi terroristici che hanno colpito il cuore dell’Europa – ha detto Mazzeo – e che ricordi i cittadini che in quegli attacchi hanno perso la vita”.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale